Das Unternehmen reagiert damit auf den Druck der Investoren. Am Dienstag verlor der Titel 2,1 Prozent auf 58,16 US-Dollar und fiel den elften Tag in Folge. Das ist der längste Rückgang seit 2004. In Folge dessen ist das Volumen der Put-Optionen für Charles Schwab aktuell etwa dreimal so hoch wie das der Call-Kontrakte, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 32 Prozent an Wert verloren.