Der Lebensmittelkonzern hat am Donnerstag überraschend starke Zahlen zum dritten Quartal geliefert. Das organische Wachstum und das Mengenwachstum (RIG) lagen über dem Vorquartalswert und den Erwartungen. Das Management um den neuen CEO Philipp Navratil ist auch zuversichtlich, seine für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen. Es rechnet weiterhin mit einem höheren organischen Umsatzwachstum als im Vorjahr. Die operative Marge soll bei mindestens 16 Prozent liegen. Navratil tritt zudem auf die Kostenbremse: 16'000 Stellen sollen über zwei Jahre hinweg abgebaut werden.