Ob im Index oder draussen ist keine Tragödie

Aktien von Unternehmen, die in den SMI aufsteigen oder absteigen, müssen allerdings nicht zwingend besser oder schlechter performen. Eine Erklärung hierfür ist, dass die Aktien mit dem einem Einzug in den SMI aus dem 30 Werte umfassenden SMI Midcap (SMIM) ausscheiden, was wiederum Verkäufe wegen der Umschichtungen im SMIM nach sich zieht. Im umgekehrten Fall kann nach dem Ausscheiden aus dem SMI die Aufnahme in den SMIM eine höhere Nachfrage auslösen. In den letzten Jahren ist sehr viel Geld in die Nebenwerte geflossen. Anlegerinnen und Anleger sollten diesen Punkt deshalb im Hinterkopf behalten.