Die Gründerin von invested.ch sagt auch: «Jedes Kind sollte sich Finanzwissen aneignen - so, wie es Zähneputzen lernt.» Beispielsweise könnten Eltern ein Aktiendepot für ihren Sohn oder ihre Tochter einrichten und dem Kind erklären, was eine Aktie ist und wie sie funktioniert - dass sie sich langfristig zum Kapitalaufbau eignet, es aufgrund von phasenweise eintretenden Verlusten aber Durchhaltevermögen braucht. Zum Finanzwissen gehört freilich auch ein angemessener Blick auf die Säulen der Altersvorsorge. Das Sparen in der der dritten Säule ist wenig rentabel, aber sicher. Das Anlegen in Aktien zum Aufbau von Alterskapital wirft auf Dauer mehr ab, birgt aber Risiken. Eine Devise kann somit sein: Das eine tun, das andere nicht lassen.