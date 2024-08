Laut einer BFS-Mitteilung vom Donnerstag lebten Ende 2023 in der Schweiz 1,73 Millionen über 65-jährige Personen gegenüber 1,69 Millionen ein Jahr zuvor. Die Zahl der über 65-Jährigen stieg in allen Kantonen - in Obwalden, Freiburg, Schwyz, Thurgau und Uri am meisten, nämlich um über drei Prozent.