Das rund 70 Jahre nach dem (historisch nicht bewiesenen) Rütlischwur und knapp 50 Jahre nach der Schlacht am Morgarten gegründete Unternehmen goss unter anderem die Glocken der Stadtkirche Aarau, der Pauluskirche und der Johanneskirche in Basel und die der Friedenskirche in Olten SO. Eine Glocke der schweizerischen Landesaustellung Expo 64 ist heute im Andachtsraum im Flughafen Zürich ausgestellt.