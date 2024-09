Diese volatile aber deutlich verbesserte Lage in der Cashflow-Rechnung zeigt sich in den Ausschüttungen. Nachdem das Unternehmen die Covid-Kredite des Bundes zurückgezahlt hatte, darf es wieder Dividenden ausschütten. Seit über 20 Jahren kann und macht es dies auch wieder und zahlte im Jahr 2023 eine Dividende und führte in diesem Jahr Kapital anhand einer Nennwertreduktion der Namenaktien an die Aktionäre zurück. Rendite: 5 Prozent.