Spricht man mit Menschen in ganz Italien, von Rentnern aus der Arbeiterklasse bis hin zu Unternehmern, hört man immer wieder dasselbe: Immobilieninvestitionen seien sicher, die Märkte hingegen irgendwie unzuverlässig. «Gibt man einem Italiener einen Batzen Bargeld, kauft er sich eine Wohnung», sagt Paolo Giorgini, ein Restaurantbesitzer an der Adriaküste. Er führt die Unsicherheit bezüglich des Wohnungsmarktes auf die Nachkriegszeit zurück und sagt, fast jeder in seinem Bekanntenkreis besitze ein Eigenheim. «Etwas Greifbares wie Immobilien zu besitzen, vermittelt ein Gefühl von Sicherheit.»