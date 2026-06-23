Überall im Restaurant wurde angeregt über KI und den Markt diskutiert und darüber, ob man die Kursverluste des Tages nutzen und günstig Aktien kaufen sollte. In einer Ecke belehrte ein Mann mittleren Alters seine Freunde über die Funktionsweise des Kurs-Gewinn-Verhältnisses und dessen Anwendung zur Aktienauswahl. An Chengs Tisch wurde ihm, einem gelernten Buchhalter, das Wort gegeben, sobald das Gespräch auf Aktien kam. Er habe sich darüber informiert, wie der Dotcom-Boom der 1990er-Jahre im Crash endete, sagt er, und sei zuversichtlich, dass dieser Aufschwung ganz anders sei. «Diesmal hat er Substanz.»