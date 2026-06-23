Andy Cheng ist 26, arbeitslos und dank eines Kredits stolzer Besitzer von taiwanesischen Technologieaktien im Wert von 60'000 US-Dollar. Und in vielerlei Hinsicht spricht er für die gesamte Insel mit ihren 23 Millionen Einwohnern, wenn er folgenden Rat gibt: «Kauft irgendwelche Aktien und ihr werdet Geld verdienen.»
Die KI-Manie hat in den letzten Monaten zahlreiche Aktienmärkte weltweit erfasst – Südkorea, China, die USA –, doch nirgendwo ist sie wohl so euphorisch wie hier in Taiwan, dem führenden Hersteller der Chips, die diese Technologie antreiben.
Jugendliche eröffnen in Scharen Brokerkonten; sprunghafte Anstiege des Handelsvolumens bringen die Websites der Unternehmen zum Absturz - und der taiwanesische Markt, der im vergangenen Jahr um über 100 Prozent gestiegen ist, legt so rasant zu, dass er innerhalb weniger Wochen Grossbritannien, Kanada und Indien überholte und zum fünftgrössten der Welt aufstieg.
Ein Grossteil dieses Booms wird, wie im Fall von Cheng, durch hohe Kredite zu extrem niedrigen Zinsen angeheizt. So sehr, dass viele Brokerhäuser der Insel ihre internen Limits für bestimmte Kreditarten erreicht haben und daher gezwungen sind, höhere Sicherheiten zu verlangen und ihre Zinsen zu erhöhen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Anleger, die von ihren Brokern abgewiesen werden, wenden sich oft stattdessen an ihre Banken, um Kredite aufzunehmen oder Finanzprodukte zu kündigen, um so Liquidität freizusetzen.
Die exzessive Kreditaufnahme ist so gewaltig und hat das Finanzsystem so tiefgreifend erfasst, dass sie sogar eine kürzlich stattgefundene Anleiheauktion der Zentralbank beeinträchtigte. Am 3. Juni kamen nicht genügend Käufer, um alle angebotenen Anleihen zu erwerben – ein Novum. Diese Euphorie beunruhigt vor allem die Skeptiker, die Taiwan als Paradebeispiel für die weltweit rasant wachsende KI-Blase sehen.
«Taiwans Aktienmarkt ist eindeutig überhitzt», sagte Dachrahn Wu, Professor am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der National Central University. Er befürchtet, dass ein plötzlicher, massiver Kurssturz «verheerende Verluste» für junge Anleger auslösen würde, die «Aktien als leicht verdientes Geld betrachten».
Cheng spottet über solche Behauptungen. «Das ist keine Blase», sagt er und beugt sich vor, um sich gegen den Lärm durchzusetzen.
«Diesmal hat der Aufschwung Substanz»
Es war Montagabend, und Cheng sass mit ein paar Freunden im Pin Xian Rechao, einem kleinen Wok-Restaurant im Süden von Taipeh, das seit dem kürzlichen Besuch von Nvidia-Chef Jensen Huang dort für Furore gesorgt hatte. Der Aktienmarkt war an diesem Tag eingebrochen und hatte den Leitindex um 3,5 Prozent fallen lassen, doch die Stimmung im Pin Xian war ausgelassen, während die Gäste frittierte Schweineleber und Ananas-Garnelenbällchen genossen.
Überall im Restaurant wurde angeregt über KI und den Markt diskutiert und darüber, ob man die Kursverluste des Tages nutzen und günstig Aktien kaufen sollte. In einer Ecke belehrte ein Mann mittleren Alters seine Freunde über die Funktionsweise des Kurs-Gewinn-Verhältnisses und dessen Anwendung zur Aktienauswahl. An Chengs Tisch wurde ihm, einem gelernten Buchhalter, das Wort gegeben, sobald das Gespräch auf Aktien kam. Er habe sich darüber informiert, wie der Dotcom-Boom der 1990er-Jahre im Crash endete, sagt er, und sei zuversichtlich, dass dieser Aufschwung ganz anders sei. «Diesmal hat er Substanz.»
Dies ist ein häufig gehörter Spruch von Börsenexperten in Taipeh. Sie verweisen auf die globale Dominanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) und den zahlreichen Tochtergesellschaften. Gemeinsam produzieren sie 90 Prozent der weltweit fortschrittlichsten Chips – entscheidende Komponenten der Spitzentechnologie, die in Smartphones, Laptops, Robotern und vor allem in den riesigen KI-Rechenzentren steckt, die weltweit wie Pilze aus dem Boden schiessen.
Sollte sich der rasante Ausbau der KI-Infrastruktur, wie manche an der Wall Street vermuten, irgendwann plötzlich verlangsamen, wird natürlich auch die Nachfrage nach diesen Chips sinken.
Darüber hinaus nähert sich die spekulative Euphorie, die Taiwan derzeit erfasst hat, rasant dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. In den letzten zwölf Monaten stieg die Summe der von Anlegern zur Finanzierung von Aktienkäufen aufgenommenen Kredite um 160 Prozent und erreichte damit fast ein Allzeithoch kurz vor dem Crash im Jahr 2000. Dieser sprunghafte Anstieg der sogenannten Margin-Verschuldung übertrifft den Anstieg von 50 Prozent in den letzten zwölf Monaten der damaligen Spekulationsblase bei Weitem. Er übertrifft sogar den jüngsten Anstieg von 94 Prozent in Südkorea, dem anderen asiatischen KI-Zentrum, wo eine staatliche Kampagne zur Förderung von Aktieninvestitionen den Markt beflügelt hat.
Für viele Taiwaner ist es das erste Mal, dass sie Kredite aufnehmen, um ihre Spekulationen zu erhöhen. «Die Angst, etwas zu verpassen, hat mich wirklich gepackt», sagte Ada Hung. Die 39-Jährige gehört zur schnell wachsenden Community der Social-Media-Influencer, die in Taipeh Aktientipps geben. Unter dem Nutzernamen Banini hat sie fast eine halbe Million Follower.
Jahrelang hatte sie sich geweigert, Schulden zu machen, um ihre Rendite zu steigern. Doch als sie den Markt Tag für Tag in die Höhe schnellen sah und beobachtete, wie Freunde ein Vielfaches verdienten, gab sie der Versuchung nach und nahm im Mai einen Kredit über 5 Millionen Taiwan-Dollar (158'302 Dollar) auf. «Besser, die Chance zu ergreifen, als sie verstreichen zu lassen», dachte sie.
Die Nachfrage der Investoren nach Krediten ist so enorm, dass taiwanesische Broker selbst massiv Kredite aufgenommen haben, um ihr Betriebskapital aufzustocken. Sie haben in diesem Jahr Anleihen im Wert von fast 1,2 Milliarden US-Dollar emittiert – mehr als das Siebenfache des Betrags, der im gesamten Jahr 2025 eingenommen wird, wie Daten von Bloomberg zeigen. Einige von ihnen greifen auch auf unkonventionelle Finanzierungsquellen zurück, wie beispielsweise den Markt für Konsortialkredite, wo das Transaktionsvolumen in diesem Jahr laut Bloomberg-Daten beispiellos war.
Trotz des anhaltenden Höhenflugs am Aktienmarkt zeichnen sich erste Anzeichen von Problemen ab. Die durch Aktiengeschäfte verursachten Anlegerausfälle haben sich beispielsweise im Juni auf über 2 Milliarden Taiwan-Dollar mehr als verdoppelt – der höchste monatliche Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2019. Für Wirtschaftsprofessor Wu ist klar, dass die Behörden konkrete Massnahmen ergreifen müssen, um die Spekulationsblase einzudämmen und einen späteren Crash zu verhindern.
«Die taiwanesische Regierung sollte eingreifen, um den Markt zu beruhigen», sagt er. Auf Anfrage von Bloomberg News erklärte eine Abteilung der Finanzaufsichtsbehörde, die die Brokerhäuser beaufsichtigt, dass sie den Markt hinsichtlich der Risiken genau beobachte, die Verschuldung in der Branche aber bisher unter Kontrolle sei. Die Abteilung, das Wertpapier- und Futuresbüro, teilte in einer Erklärung mit, dass keines der 34 Brokerhäuser, die in verschiedenen Formen der Fremdkapitalfinanzierung aktiv sind, bis Mai die regulatorischen Grenzwerte überschritten habe.
Darüber hinaus erklärte das Büro, dass diese Ausfälle am Aktienmarkt weiterhin weniger als 0,002 Prozent aller Transaktionen ausmachten. «Wir werden die Geschäftslage und die Risikokontrollmassnahmen der Wertpapierfirmen weiterhin beobachten», erklärte die Aufsichtsbehörde. Einige Firmen hätten bereits Massnahmen ergriffen, indem sie ihre Verschuldungsquoten gesenkt, Online-Kreditanträge ausgesetzt und die Zinssätze angepasst hätten.
Branchenkenner berichten von Zinserhöhungen bei Margin-Krediten um mindestens 0,2 Prozentpunkte – eine deutliche Steigerung bei dieser Art von Fremdkapital, insbesondere da der Leitzins der Zentralbank derzeit nur bei 2 Prozent liegt. Bei unbeschränkten Krediten, die es Anlegern ermöglichen, sich durch die Verpfändung ihrer Aktien und ETF-Bestände Liquidität zu leihen, hätten die Erhöhungen sogar bis zu einem Prozentpunkt betragen. Einige Firmen hätten ihre Vertriebsmitarbeiter angewiesen, ihre risikofreudigsten Kunden zu einem risikoärmeren Umgang mit Risiken zu bewegen.
Broker machen Stresstests
Andere hätten begonnen, ihre Kreditportfolios Stresstests zu unterziehen, um einen plötzlichen Markteinbruch von beispielsweise 20 Prozent oder 30 Prozent zu simulieren. Auf Anfrage bestätigten einige Firmen, konkrete Massnahmen zum Schutz ihrer Finanzen ergriffen zu haben. KGI Securities, Taiwans zweitgrösstes lokales Brokerhaus, gab an, sein Leveraged-Finanzierungsgeschäft kontinuierlich zu überwachen und die Leverage-Quoten für einige Aktien zunächst gesenkt, dann aber diesen Monat wieder angehoben zu haben.
Fubon Securities, Taiwans drittgrösstes lokales Brokerhaus, erklärte, kürzlich bestimmte Kreditzinsen angepasst und die Margin-Anforderungen für niedriger bewertete, weniger liquide und volatilere Wertpapiere geändert zu haben, während die Finanzierungsbedingungen für andere Wertpapiere unverändert blieben. SinoPac Securities, das viertgrösste, gab an, seine gesamte Finanzierungsposition täglich zu überprüfen, um die Kreditquoten zu steuern und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Cathay Securities, das fünftgrösste, erklärte, Beschränkungen für uneingeschränkte Kredite im Zusammenhang mit bestimmten Hochrisikoaktien eingeführt zu haben.
Yuanta Securities, Taiwans grösstes Brokerhaus, lehnte eine Stellungnahme zu dem Thema ab. «Sollte die Dynamik im Bereich KI nachlassen, würden sich die Auswirkungen nicht nur auf den Aktienmarkt beschränken», sagte Alicia Garcia Herrero, Chefökonomin für den asiatisch-pazifischen Raum bei der französischen Bank Natixis. «Man würde wahrscheinlich Druck auf Brokerhäuser, einen geringeren Konsum der privaten Haushalte und einen Wachstumsrückgang durch Exporte erleben.»
Doch vorerst bleibt dies für die meisten hier eine eher unwahrscheinliche Sorge. Die überwiegende Mehrheit der Analysten von Banken und Brokerhäusern prognostiziert weitere Kursgewinne in den kommenden Monaten, darunter auch Goldman Sachs, die kürzlich eine Kaufempfehlung für den Markt ausgesprochen hat. An diesem Abend im Pin Xian stimmten alle begeistert dieser Einschätzung zu.
Nachdem Cheng, der arbeitslose Buchhalter, seine kühne Prognose einer breiten Rallye dargelegt hatte, meldete sich sein Freund Albert Chen, ein 25-jähriger Jurastudent, zu Wort und pries die Vorzüge eines Marktes, der so stark von Technologieunternehmen dominiert wird. Diese Unternehmen tragen rund 20 Prozent zur Wirtschaftsleistung der Insel bei und haben eine Gewichtung von 80 Prozent im wichtigsten Aktienindex. Nicht einmal ein einmonatiger Kurssturz könne sein Vertrauen in den Markt erschüttern, sagte Chen. Die Fundamentaldaten seien einfach zu stark, um sich Sorgen zu machen. «Taiwan», sagte er, «ist fantastisch.»
(cash/Bloomberg)