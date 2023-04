In den Schwellen- und Entwicklungsländern ist eine richtige Schuldenkrise im Gang

Mayer kritisiert im Zusammenhang mit dem Untergang der Banken auch die Arbeit der Regulatoren. Jahrelang hatten sie auch in der Schweiz unter dem Eindruck der Finanzkrise an der "Too big to fail"-Regulierung gearbeitet. Die Anforderungen an systemrelevante Banken umfassen dabei höhere Kapitalanforderungen, höhere Liquiditätsanforderungen oder höhere Anforderungen an Abwicklungsfähigkeit. Die Regulierung kam bei der Credit Suisse gar nicht zur Anwendung, die Bank und die Behörden wurden von der Entwicklung überrollt.