Die finanziellen Folgen liegen auf der Hand: Der Wert der Aktien, Investmentfonds, Anleihen, Lebensversicherungen und Pensionsfonds, die von privaten Haushalten gehalten werden, beträgt in der EU nur etwa 90 Prozent des BIP, verglichen mit mehr als dem dreifachen des BIP in den USA und 182 Prozent in Grossbritannien, so die Zahlen der Association for Financial Markets in Europe (Afme) für das erste Halbjahr 2023.