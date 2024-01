Was man wissen muss: Sheila Warrens Wort hat Gewicht. Aber sie ist in dieser Angelegenheit nicht ganz unparteiisch. Warren ist seit 2021 Chefin des Crypto Council for Innovation (CCI) mit Sitz in der US-Hauptstadt Washington. Es ist eine globale Allianz, die Krypto-Innovationen vorantreibt und bei Regulierungsfragen mitreden will. Lobbyieren gehört also zum Auftrag von Warren.