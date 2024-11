Der zu erwartende Umbruch in Amerika unter Donald Trump dürfte Investoren auch in der neuen Woche in Atem halten. Während sich die Wirtschaftsaussichten in den USA Ökonomen zufolge verbessern sollten, zittern die Anleger in Europa und besonders Deutschland vor erschwerten Handelsbedingungen. Das macht sich auch an den Kapitalmärkten bemerkbar, an denen US-Aktien im Vergleich zu Europa klar favorisiert werden. «Die Jahresendrally findet dieses Jahr nur an der Wall Street und wohl nicht in Europa oder Asien statt», sagte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.