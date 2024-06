Die letzten Wochen lieferten geradezu exemplarisch den Beweis dafür, weshalb das so ist. Nach der Wahl des Europäischen Parlaments, bei der vor allem rechte Parteien Erfolge erzielten und die nun eine vorgezogene Parlaments-Neuwahl in Frankreich mit sich bringt, wertete sich der Franken gegenüber dem Euro wieder schlagartig auf. Die Angst vor einer Finanzkrise in den EU-Ländern geht wieder um. Der Franken in seiner Rolle als Fluchtwährung vollzog mit dem Kurssprung in den letzten Wochen damit bloss das, was er bei Zipperleins an den Finanzmärkten oder bei geopolitischen Unsicherheiten immer macht.