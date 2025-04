Das Highlight bei den Konjunkturdaten sind am Mittwoch die US-Einzelhandelsumsätze für März. Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz erwartet wegen vorgezogener Käufe in Erwartung der US-Zölle ein Plus von 1,2 Prozent. Diesseits des Atlantik gibt der ZEW-Index am Dienstag einen Hinweis auf die Stimmung der Börsenprofis.