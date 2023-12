Die Volksrepublik kämpft mit einer anhaltenden Immobilienkrise, und die Verlangsamung des globalen Wachstums stellt die Regierung in Peking vor zusätzliche Herausforderungen. Fünf der grössten chinesischen Staatsbanken senkten am 22. Dezember die Zinssätze für bestimmte Einlagen, die dritte Zinssenkungsrunde in diesem Jahr. Die chinesische Zentralbank erklärte am Donnerstag, sie werde ihre Politik verstärkt anpassen, um die Wirtschaft zu stützen und eine Erholung der Preise zu fördern.