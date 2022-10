Im Rahmen des Vergleichs zahle Credit Suisse 495 Millionen Dollar, teilte das Institut am Montag mit. Die Staatsanwälte hatten der Bank vorgeworfen, bei 2006 und 2007 verbrieften Wohnbauhypotheken die Anleger in die Irre geführt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in einem 2013 eingereichten Verfahren Schadenersatz in Höhe von über drei Milliarden Dollar geltend gemacht.