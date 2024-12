Die Givaudan-Aktien notieren nun mit einem Jahresgewinn von knapp über 12 Prozent, während sich die Sonova-Titel mit noch knapp 10 Prozent im Plus befinden. Die Abwärtsbewegungen erhalten am heutigen Dienstag neuen Schub. Sonova verliert kurz nach Börsenstart 1,6 Prozent, während Givaudan mit 0,7 Prozent in die Verlustzone rutscht. Zur Einordnung: Der Swiss Market Index notiert mit über 0,7 Prozent im Plus.