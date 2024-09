Phasen der Dollar-Schwäche sind in der Regel von steigenden globalen Aktienkursen und Kapitalflüssen in die Emerging Markets gekennzeichnet. Und bei den global orientierten US-Unternehmen sprudeln die Gewinne. Umgekehrt ist die Dollar-Schwäche für Schweizer Unternehmen mit hohem Umsatzanteil in den USA und Kosten in Franken eine Herausforderung. Doch insgesamt ist für die Schweiz der Euro-Franken-Kurs wichtiger.