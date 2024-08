Transitwege

Die südliche Druschba-Route verbindet russische Ölfelder mit Raffinerien, die in Ungarn und der Slowakei vom führenden ungarischen Mineralölkonzern MOL und in Tschechien von Polens grösstem Energieunternehmen Orlen kontrolliert werden. Die Pipeline durchquert Belarus und die Ukraine, bevor sie sich in die Slowakei und nach Ungarn verzweigt. Mit Öl versorgt sie der staatliche russische Pipeplie-Betreiber Transneft sowie die Unternehmen Gomeltransneft aus Belarus, UkrTransNafta aus der Ukraine und Transpetrol aus der Slowakei.