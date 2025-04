Das Zoll-Hickhack hat wenig überraschend zu einer Korrektur an den US-Börsen geführt, speziell im Tech-Sektor. Die Bewertungen dort sind aber immer noch relativ hoch. Wird die Korrektur noch weitergehen?

Das ist schwer zu sagen auf kurze Sicht. Der fundamentale Wachstumstrend in Bezug auf den Technologiesektor ist aus unserer Sicht aber ungebrochen. Die Gesellschaft wird immer digitaler und effizienter. Der Thementrend ‘Künstliche Intelligenz’ steht eher am Anfang seiner Entwicklung, wir werden dort weiterhin stabiles Wachstum sehen. Für einen Investor ist es jedoch schwierig zu erkunden, welche Unternehmen oder Geschäftsmodelle es nun einfach mit nach oben gespült hat. Der fundamentale Trend wird sich allerdings bestätigen. Auch das Internet hat sich durchgesetzt, obwohl am Anfang die Use Cases nicht in vollem Umfang gesehen wurden. Wir befinden uns bei den Technologieunternehmen in einer skalierbaren Welt. Daher wird es nur wenige Unternehmen geben, die das gesamte Potenzial bei den Gewinnen auf sich vereinen können. Viele dieser Unternehmen, wie zum Beispiel die Magnificent Seven, sind aus diesem Grund so darauf erpicht, sehr früh mit hohen Investitionen dabei zu sein. Wer am Ende das Rennen macht, wird sich zeigen.