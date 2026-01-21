cash.ch: Es scheppert wieder mal an den Börsen wegen US-Präsident Donald Trump. Überrascht?

Daniel Hartmann: Alle Investoren umtreibt einmal mehr die Frage, ob das Ganze eskaliert oder ob es wieder ein Sturm im Wasserglas ist. Zumindest kurzfristig sieht es ernster aus, weil die EU sich das nicht gefallen lassen kann. Entsprechend kann sich dies weiter hochschaukeln. Ergreift die EU Gegenmassnahmen, wird Donald Trump darauf sofort reagieren. Gesamthaft gehe ich aber davon aus, dass sich am Ende doch wieder alles einrenkt so wie bei den Zollverhandlungen mit China im letzten Jahr. Irgendwann wird für alle ersichtlich, dass es zu nichts führt und es nur Verlierer gibt. Ausserdem hat Trump meistens doch darauf reagiert, wenn die Finanzmärkte stark unter Druck geraten sind.