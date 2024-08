Die allererste Rolex „Rainbow“ Daytona Chronographenuhr kommt am 8. November in Genf unter den Hammer. In einem ungewöhnlichen Schritt hat das Auktionshaus Phillips beschlossen, keinen hohen Schätzwert für das Stück festzulegen, sondern erwartet, dass es für mindestens 3 Millionen Schweizer Franken (3,5 Millionen Dollar) verkauft wird.