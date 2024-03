Denn der anhaltende Rückgang der Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft dürfte die Währungshüter der EZB immer stärker unter Zugzwang setzen, in den kommenden Monaten die geldpolitischen Schalter in Richtung Zinssenkung umzulegen. Zwar erwarten Volkswirte, dass die EZB auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt die Füsse erneut still halten und an den Schlüsselzinsen nicht rütteln wird. Damit dürfte der Einlagensatz bei 4,00 Prozent und der Leitzins bei 4,5 Prozent belassen werden. Doch Experten rechnen mit einer lebhaften Diskussion darüber, wann nun der richtige Zeitpunkt für die Zinswende gekommen sein wird.