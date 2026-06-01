Das KI-Schwergewicht Anthropic hatte im Wochenverlauf vertraulich einen Börsengang in den USA beantragt. Die Wall Street rechnet für 2026 mit einem Rekordjahr für Neuemissionen, angetrieben durch eine Vielzahl namhafter Börsenkandidaten und eine hohe Nachfrage.
Im Folgenden ein Überblick über die drei erwarteten Mega-Börsengänge:
Anthropic
Der Entwickler des KI-Chatbots Claude hat mit seinem vertraulichen Antrag die Weichen für einen mit Spannung erwarteten Börsengang gestellt. Das Unternehmen hatte Ende Mai 65 Milliarden Dollar eingesammelt und wurde dabei mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Damit schob sich Anthropic vor seinen Konkurrenten OpenAI.
OpenAI
Der ChatGPT-Entwickler bereitet Insidern zufolge ebenfalls einen vertraulichen Antrag vor und strebt einen raschen Börsengang an, der im September stattfinden könnte. Das von Sam Altman geführte Unternehmen arbeitet demnach mit Goldman Sachs und Morgan Stanley an einem ersten Entwurf für den Börsenprospekt, wie die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Monat meldete. Bei dem Börsengang könnte OpenAI mit bis zu einer Billion Dollar bewertet werden.
SpaceX
Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk beantragte im vergangenen Monat offiziell seinen Börsengang. Es könnte die grösste Neuemission der Geschichte werden: Wenn SpaceX wie erwartet 75 Milliarden Dollar erlöst, würde das Unternehmen den bisherigen Rekordhalter, den saudischen Ölkonzern Saudi Aramco, übertreffen. Die Gesamtbewertung von SpaceX läge dann bei rund 1,75 Billionen Dollar. Die Werbetour bei Investoren (Roadshow) soll Insidern zufolge am 4. Juni beginnen, die Zeichnungsfrist für die Aktien könnte am 11. Juni starten.
(Reuters)