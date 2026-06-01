OpenAI

Der ChatGPT-Entwickler ‌bereitet Insidern zufolge ebenfalls einen vertraulichen Antrag vor und strebt einen raschen Börsengang an, der im September stattfinden könnte. Das von Sam Altman ​geführte Unternehmen arbeitet demnach mit Goldman Sachs und ​Morgan Stanley an einem ersten ​Entwurf für den Börsenprospekt, wie die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Monat meldete. Bei dem ‌Börsengang könnte OpenAI mit bis zu einer Billion Dollar bewertet werden.