Die Vorzeichen dafür stehen offenbar gut. So hätten die US-Versicherer die Konsenserwartungen beim Gewinn pro Aktie in der aktuellen Berichtssaison um durchschnittlich 15 Prozent übertroffen, schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar. Das Wachstum werde dabei vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen im kommerziellen Bereich getrieben - einem Segment, in dem Zurich weiter expandieren wolle.