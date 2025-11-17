Der Kauf einer Absicherung gegen einen Zahlungsausfall von Oracle innerhalb der nächsten fünf Jahre kostete laut dem Datenanbieter ICE Data Services am Freitag etwa 1,03 Prozentpunkte, was rund 103'000 Dollar pro Jahr für jede 10 Millionen Dollar an abgesichertem Anleihekapital entspricht. Im Gegensatz dazu könnte der Kauf einer Put-Option auf einen Kursverfall der Oracle-Aktien um fast 20 Prozent bis Ende nächsten Jahres am Freitag etwa 2'196 US-Dollar pro 100 Aktien kosten, was etwa 9,9 Prozent des Wertes der abgesicherten Aktien entspricht.