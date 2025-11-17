Während sich Technologieunternehmen darauf vorbereiten, Hunderte von Milliarden Dollar für Investitionen in künstliche Intelligenz aufzunehmen, suchen Kreditgeber und Investoren verstärkt nach Möglichkeiten, sich gegen mögliche Risiken abzusichern. Banken und Vermögensverwalter handeln dabei vermehrt mit Derivaten, die Auszahlungen bieten, falls einzelne Technologieunternehmen, sogenannte Hyperscaler, ihre Schulden nicht mehr bedienen können.
Die Nachfrage nach Kreditausfallschutz hat die Kosten von Kreditderivaten auf Anleihen der Oracle seit September mehr als verdoppelt. Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen von Kreditausfallswaps (CDS) im Zusammenhang mit dem Unternehmen in den sechs Wochen bis zum 7. November auf rund 4,2 Milliarden US-Dollar, so Jigar Patel, Kreditstratege bei Barclays. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag der Wert unter 200 Millionen Dollar.
«Wir beobachten ein erneutes Interesse von Kunden an Credit Default Swaps - sogenannte Kreditausfallswaps - von einzelnen Unternehmen, das in den letzten Jahren nachgelassen hatte», sagte John Servidea, globaler Co-Leiter des Bereichs Investment-Grade-Finanzierung bei JPMorgan. «Hyperscaler sind hoch bewertet, aber sie sind als Kreditnehmer stark gewachsen, und die Anleger tragen ein höheres Risiko. Daher steigt natürlich auch das Interesse der Kunden an Absicherungsgeschäften.» Ein Sprecher von Oracle lehnte eine Stellungnahme ab.
Handelsvolumen steigen von tiefem Niveau
Das Handelsvolumen ist im Vergleich zu den erwarteten Anleiheemissionen noch gering, so Händler. Die wachsende Nachfrage nach Absicherungsgeschäften ist jedoch ein Zeichen dafür, wie Technologieunternehmen die Kapitalmärkte dominieren, indem sie die Weltwirtschaft mithilfe künstlicher Intelligenz umgestalten.
Laut Strategen von JPMorgan könnten Investment-Grade-Unternehmen in den kommenden Jahren Anleihen im Wert von rund 1,5 Billionen Dollar begeben. In den letzten Wochen gab es eine Reihe grosser Anleiheemissionen im Zusammenhang mit KI, darunter die Emission von Anleihen im Wert von 30 Milliarden Dollar durch Meta Platforms Ende Oktober. Es war bisher die grösste Unternehmensemission des Jahres in den USA, gefolgt von Oracle im Wert von 18 Milliarden Dollar im September.
Technologieunternehmen, Energieversorger und andere KI-bezogene Kreditnehmer stellen laut einem Bericht von JPMorgan vom letzten Monat mittlerweile den grössten Anteil am Markt für Investment-Grade-Anleihen dar. Sie haben Banken verdrängt, die lange Zeit den grössten Anteil ausmachten. Auch auf den Märkten für Junk Bonds und anderen wichtigen Anleihen wird es zu einer Kreditwelle kommen, da Unternehmen weltweit Tausende von Rechenzentren errichten.
Zu den grössten Käufern von Single-Name Credit Default Swaps (CDS) auf Technologieunternehmen zählen Banken, deren Engagements in diesem Sektor in den letzten Monaten stark angestiegen sind, so Händler. Eine weitere Nachfragequelle für die Derivate sind Aktienanleger, die eine relativ günstige Absicherung gegen fallende Kurse suchen.
Der Kauf einer Absicherung gegen einen Zahlungsausfall von Oracle innerhalb der nächsten fünf Jahre kostete laut dem Datenanbieter ICE Data Services am Freitag etwa 1,03 Prozentpunkte, was rund 103'000 Dollar pro Jahr für jede 10 Millionen Dollar an abgesichertem Anleihekapital entspricht. Im Gegensatz dazu könnte der Kauf einer Put-Option auf einen Kursverfall der Oracle-Aktien um fast 20 Prozent bis Ende nächsten Jahres am Freitag etwa 2'196 US-Dollar pro 100 Aktien kosten, was etwa 9,9 Prozent des Wertes der abgesicherten Aktien entspricht.
Rückläufige Cashflows als Alarmzeichen?
Es gibt gute Gründe für Vermögensverwalter und Kreditgeber, zumindest eine Reduzierung ihrer Engagements in Betracht zu ziehen: Ein in diesem Jahr veröffentlichter Bericht zeigt, dass 95 Prozent der Unternehmen mit generativen KI-Projekten keine Rendite erzielen werden. Zwar gehören einige der grössten Kreditnehmer derzeit zu den Unternehmen mit hohem Cashflow, doch die Technologiebranche befindet sich seit Langem in einem rasanten Wandel.
Einst grosse Player wie Digital Equipment können schnell in Vergessenheit geraten. Anleihen, die jetzt sicher erscheinen, könnten sich im Laufe der Zeit als deutlich riskanter erweisen oder sogar zum Zahlungsausfall führen, wenn beispielsweise die Gewinne aus Rechenzentren hinter den aktuellen Erwartungen der Unternehmen zurückbleiben.
Kreditausfallswaps (CDS) im Zusammenhang mit Meta Platforms wurden Ende letzten Monats nach der Emission einer Grossanleihe erstmals aktiv gehandelt. Auch Derivate im Zusammenhang mit CoreWeave werden nun verstärkt gehandelt. Die Aktien des Unternehmens brachen am Montag ein, nachdem der Anbieter von KI-Rechenleistung seine Jahresumsatzprognose aufgrund einer Verzögerung bei der Erfüllung eines Kundenvertrags gesenkt hatte.
In den Jahren vor der Finanzkrise verzeichnete der Markt für erstklassige Einzelnamen-Kreditderivate ein höheres Handelsvolumen als heute. Eigenhändler von Banken, Hedgefonds, Kreditportfoliomanagern und anderen nutzten die Produkte, um ihr Risiko zu reduzieren oder zu erhöhen. Nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers ging das Handelsvolumen von Einzelnamen-Kreditderivaten zurück, und Marktteilnehmer halten eine Rückkehr zum Niveau vor der Finanzkrise für unwahrscheinlich.
Hedgefonds bleiben optimistisch
Mittlerweile stehen mehr Absicherungsinstrumente zur Verfügung – darunter börsengehandelte Fonds (ETFs) für Unternehmensanleihen – und die Kreditmärkte selbst sind liquider geworden, da immer mehr Anleihen elektronisch gehandelt werden.
Sal Naro, Chief Investment Officer von Coherence Credit Strategies, sieht den jüngsten Anstieg des Handels mit Einzelnamen-CDS als vorübergehend an. Sein Hedgefonds verwaltet ein Vermögen von 700 Millionen US-Dollar.
«Derzeit gibt es aufgrund des Ausbaus der Rechenzentren eine leichte Schwankung am CDS-Markt», sagte Naro. «Ich würde mich sehr freuen, wenn sich der CDS-Markt nachhaltig erholen würde.» Aktuell ist die Aktivität immerhin im Aufwind, so Händler und Strategen von Banken. Das Gesamtvolumen von Kreditderivaten, die an einzelne Unternehmen gekoppelt sind, stieg in den sechs Wochen bis zum 7. November um etwa 6 Prozent auf rund 93 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Patel von Barclays anhand der neuesten Daten aus dem Transaktionsregister ermittelte.
(Bloomberg/cash)