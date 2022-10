Trotzdem hält das IW eine restriktive Geldpolitik für wichtig. "Denn sie muss die Inflationserwartungen stabilisieren, um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern, welche die sehr persistenten Inflationsraten für nachfragebestimmte Güter für längere Zeit hoch halten könnte", heisst es in der Studie. Aktuell liegt die Teuerungsrate in der Euro-Zone mit 9,9 Prozent auf einem Rekordhoch. Die EZB strebt einen Wert von zwei Prozent an. Um die Inflation zu bekämpfen, hat sie im Sommer ihre Nullzinspolitik beendet.