Unter Ökonomen gilt es als ausgemachte Sache, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde die Schlüsselsätze auf ihrer Sitzung am Donnerstag um einen halben Prozentpunkt anheben werden. Es wäre bereits die sechste Erhöhung in Folge seit der Zinswende im Juli 2022. Den Experten zufolge ist damit aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. "Die Inflation hält die europäischen Währungshüter weiter auf Trab", meint DZ-Bank-Analyst Christian Reicherter. Ökonomen erwarten, dass Lagarde & Co in den kommenden Monaten die Zinszügel noch weiter straffen werden.