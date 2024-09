Ein Stellenzuwachs von rund 100.000 Jobs pro Monat gilt unter Experten als ausreichend, um die wachsende US-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Jobs zu versorgen. John Williams, der Präsident des Fed-Ablegers von New York, signalisierte bereits eine Zinswende. Da die Wirtschaft nun im Gleichgewicht sei und die Inflation auf dem Weg zu zwei Prozent, sei es angebracht, die strikte Geldpolitik zu lockern und den Leitzins zu senken, sagte Williams laut Manuskript für eine Rede, die er vor einer Versammlung des Council on Foreign Relations in New York halten wollte.