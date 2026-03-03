Jüngst kamen Software-Aktien unter die Räder. Droht dieses Szenario auch IG-Bonds aus dem Sektor?

KI hat erhebliche Auswirkungen auf die Kreditmärkte. Erstens sehen wir, dass die meisten Hyperscaler aus fundamentaler Sicht eine aussergewöhnlich hohe Kreditwürdigkeit aufweisen. Sie generieren einen beträchtlichen Cashflow und können sich daher die getätigten Investitionen grösstenteils leisten. Dennoch sollte man die Entwicklung im Auge behalten, weil die grossen Volumen an Anleiheemissionen vom Markt absorbiert werden müssen. Zweitens, wie wir bei Software-Aktien sehen, dürfte sich die KI-Disruption nicht positiv auf die Fundamentaldaten auswirken. Während wir nur wenige kleine Softwareunternehmen im Investment-Grade-Markt haben, beobachten wir eine gewisse Streuung bei den grossen Technologieunternehmen und einzelne Anleihen werden mit einer etwas höheren Volatilität gehandelt als bei höherwertigen Emittenten. Ein generelles Problem für unsere Portfolios stellen wir dabei nicht fest.