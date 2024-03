Der Bonner Dax-Konzern verbuchte im abgelaufenen Jahr bei einem Umsatzrückgang auf 81,8 (Vorjahr: 94,4) Milliarden Euro einen Einbruch des Ebit auf 6,3 (8,4) Milliarden Euro. 2023 sei damit im Vergleich zum Vorjahr «ein Rückschritt» - auch wenn DHL deutlich profitabler arbeite als noch vor der Pandemie, sagte Finanzchefin Melanie Kreis am Mittwoch in Bonn. Bei den Anlegern kamen Zahlen und Ausblick nicht gut an. Post-Aktien verloren bis zum Nachmittag über sechs Prozent und notierten knapp über 36 Euro. Vor allem im internationalen Frachtgeschäft und im Brief- und Paketgeschäft in Deutschland musste der Konzern 2023 beim operativen Gewinn Federn lassen - bei beiden Sparten überstieg der Rückgang die Marke von 30 Prozent. Die Post kämpft dabei im deutschen Briefgeschäft weiter mit sinkenden Sendungsmengen.