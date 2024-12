cash.ch: Vanguard wird bald 50 Jahre alt. In dieser Zeit wuchs man von einem Fondsanbieter unter vielen zu einem der grössten Vermögensverwalter der Welt. Wie geht es weiter?

Roger Bootz: Wir bieten Fonds seit 50 Jahren an und verwalten per Ende November weltweit rund 10,4 Billionen Dollar - zwei Drittel sind Investmentfonds und ein Drittel ETFs. Dabei fokussieren wir uns hauptsächlich auf indexierte Aktien- und festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Produkte,. Vor 50 Jahren haben wir mit wenigen Fonds angefangen und unsere Palette ist seither gewachsen - aber nicht so stark, wie man das vielleicht erwarten könnte. Derzeit verwalten wir weltweit circa 420 Fonds, wovon ausserhalb der USA etwa 220 angeboten werden. Unser grösster Vorteil und ich denke, dieser wird auch die Entwicklungen der nächsten 50 Jahre prägen, ist die Eigentümerstruktur. Wir haben keine Aktionäre, deren Bedürfnisse wir befriedigen müssen. Vanguard gehört den US-Fonds, die Vanguard verwaltet. Sprich, wenn Investoren in die Fonds investieren, sind sie die eigentlichen Anteilseigner an Vanguard selbst.