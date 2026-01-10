Die finanziell bedrängten Länder werden nach Einschätzung der Gesundheitsökonomin auch in Zukunft zu wenig Geld zur Verfügung stellen: «Meiner Meinung nach wird die je nach Bundesland sowieso sehr unterschiedliche Investitionsförderung zu knapp ausfallen, um den Pflegebedarf zu decken. Es bleibt damit freigemeinnütziges und privates Kapital.» So sieht es derzeit danach aus, dass am Ende die alten Menschen und deren Familien selbst mitzahlen müssen: Für daraus resultierende höhere Investitionskosten hätten zumindest nach aktueller Regelung die Pflegebedürftigen und gegebenenfalls deren Angehörige aufzukommen, sagt Heger.