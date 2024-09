Dividendenwachstum führt zu Portfoliostabilität

Gemäss S&P Global «gibt es klare Unterscheidungsmerkmale zwischen Dividendenwachstumsunternehmen und den übrigen Dividendenwerten. In der Regel handelt es sich bei den Ersteren um Qualitätsunternehmen, die sich in unsicheren Märkten als widerstandsfähiger erweisen und die in gewissem Masse weniger stark auf Veränderungen im Zinsniveau reagieren.»