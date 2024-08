Der «Spirit of Zuoz» definiert die Schulphilosophie, bei der Tradition auf progressives Denken trifft. In ihrer Freizeit können die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Sportarten teilnehmen, darunter natürlich auch Skifahren. Es gibt eine Schulband und Theatergruppen wie die Shakespeare Company und die English Theatre Company. An zehn Wochenenden im Jahr finden Gemeinschaftswochenenden statt, an denen die Schüler an Aktivitäten wie Rafting, Berg- und Schlittentouren oder Ausflügen in Museen oder Theater teilnehmen können.