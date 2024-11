Frank Koudelka leitet den Bereich ETF-Solutions der amerikanischen Vermögensverwalters State Street. Dieser gehört zu den grössten Asset Managern weltweit und ist im ETF-Geschäft führend. Koudelka hat rund vier Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Seine Ausbildung schloss er mit einem Bachelor-Titel in Finance an St. John’s University in New York ab.