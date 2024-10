Kristin Forbes ist Professorin für Management und globale Wirtschaft am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, einer der Eliteuniversitäten der USA. Sie gilt als Expertin für Geldpolitik und für finanzielle Ansteckungen im Finanzsektor. In der US-Regierung unter Präsident George W. Bush Teil war sie Mitglied in dessen ökonomischem Beraterstab und von 2014 bis 2017 externes Mitglied des geldpolitischen Entscheidungsgremiums der britischen Notenbank (Bank of England). Das Gespräch hat am Rande einer Veranstaltung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Zürich stattgefunden. Forbes hat auf Einladung der SNB die diesjährige Karl-Brunner-Vorlesung der Schweizerischen Nationalbank zu Ehren des 1989 verstorbenen Schweizer Geldtheoretikers Karl Brunner gehalten.