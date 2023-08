Was man von den Grossen nicht unbedingt behaupten kann. Die Post erhöht die Preise – und gibt drei Millionen Franken für eine Party mit DJ Bobo aus. Und die Schweizerischen Bundesbahnen wollten das Generalabonnement in der zweiten Klasse viel stärker verteuern als in der ersten.

Die GA-Besitzer in der zweiten Klasse benötigen das Abo, um zur Arbeit oder an die Uni zu gelangen. Sie sind gefangene Kunden und haben das höchste Recht auf Schutz. Dass sie am stärksten geschröpft werden sollen, ist nicht richtig. Deshalb bin ich eingeschritten. Auch die teure Veranstaltung der Post zeugt nicht von besonderer Sensibilität.