Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Tesla. Mit dem humanoiden Roboter Optimus verfolgt der Konzern einen radikal anderen Ansatz als klassische Robotik-Hersteller, erläutert der Experte von DNB. Während Wettbewerber auf spezialisierte Aufgaben setzen, wolle Tesla eine universell einsetzbare Arbeitskraft entwickeln. Der Roboter ist rund 1,73 Meter gross, wiegt etwa 70 Kilogramm, kann laut Tesla bis zu 20 Kilogramm tragen und wird von denselben KI-Systemen gesteuert wie Teslas Fahrzeuge. Elon Musk beziffert die langfristigen Produktionskosten pro Einheit auf unter 20'000 US-Dollar – ein Wert, der bei Erreichen industrieller Skalierung disruptive Wirkung hätte. Zum Vergleich: Humanoide Prototypen kosten heute oft noch über 100'000 Dollar.