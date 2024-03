Am Ende des ersten Quartals herrscht in den Volkswirtschaften der reichen Welt das gemeinsame Thema vor, dass ein einmaliger Schock bei den Lebenshaltungskosten so weit nachlässt, dass bald in den Lockerungsmodus übergegangen wird. Während die Entscheidungsträger davor warnen, dass alle Schritte stückweise erfolgen werden, setzen die Anleger – vorerst – auf Kürzungen von mindestens drei Viertelpunkten in diesem Jahr durch die Fed, die EZB und die Bank of England.