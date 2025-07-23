Ein weiteres Problem ist die fehlende Infrastruktur. Wasserstoff ist schwer zu lagern und zu transportieren, da er Hochdrucktanks oder extrem niedrige Temperaturen benötigt und aus alten Gaspipelines leicht entweicht. Spanien hofft, bis etwa 2030 ein betriebsbereites Netz zu haben, für die europäische Infrastruktur seien allerdings Verzögerungen von zwei bis drei Jahren wahrscheinlich, sagte Arturo Gonzalo, Chef des spanischen Gasnetzbetreibers Enagas. «Infrastruktur entsteht nicht erst, wenn der Markt bereits läuft. Sie muss entstehen, damit der Markt überhaupt erst ins Laufen kommt.»