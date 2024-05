Mit einem Federstrich wischt Markus Söder die Bedeutung dessen weg, was er gerade fünf Minuten lang auf dem CDU-Parteitag erzählt hat. «Aber jetzt genug gelobt. Am Ende glaubt das noch jemand», witzelt er zum Gejohle der 1001 Delegierten über seine teils kabarettistische Rede. Die Bemerkung trifft den Kern dessen, was den dreitägigen Bundesparteitag der CDU in Berlin ausmachte: Er lieferte die gewünschte Harmonie und Einheit mit einer programmatischen Neuaufstellung der Partei, so dass CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann über den «besten Parteitag aller Zeiten» jubelte.