Unabhängig von den drei Optionen plant Schwab, die Zahl der Kunden bis 2030 von 300’000 auf 700’000 bis 800’000 zu vergrössern. Weil die Kundenanfragen steigen, wachse die Zahl der Mitarbeiter wohl von 100 auf rund 150 an. Die verwalteten Kundengelder lägen in dem Szenario bei sieben bis acht Milliarden. «Ausland, Hypos oder Zielgruppenerweiterung wären in diesen Plänen noch nicht inkludiert, das käme dann noch on top», erklärt Schwab.