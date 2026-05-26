Die neuseeländische Regierung stand unter enormem politischem Druck, den überhitzten Immobilienmarkt abzukühlen, konnte jedoch wenig ausrichten. Die Zentralbank begann, den Umfang der Kredite mit niedrigen Eigenkapitalanforderungen zu reduzieren, die Banken vergeben durften. Im Oktober 2021, als sich die Inflation beschleunigte, begann die Bank, ihren Leitzins von historischen Tiefstständen anzuheben, und erhöhte ihn schliesslich zwölfmal. Die meisten neuseeländischen Kreditnehmer legen ihre Hypotheken für Laufzeiten von weniger als drei Jahren fest, sodass sie regelmässig den aktuellen Zinssätzen ausgesetzt sind. Infolgedessen schlagen sich höhere Zinsen schnell in den Rückzahlungsbeträgen der Haushalte nieder und dämpfen die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt. Die Entwicklung seitdem war für Menschen wie Alison Hawkes, eine Immobilienberaterin aus Wellington, brutal. «Es gab eine Zeit, in der ich sogar einen Karton am Strassenrand hätte verkaufen können – jeder kaufte alles, nur um auf den Immobilienmarkt zu kommen», sagte sie. «Jetzt sind die Leute viel wählerischer und vorsichtiger.»