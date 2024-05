Hinter der kulinarischen Vielfalt an Schweizer Einkaufsmeilen und Bahnhöfen stehen zum Teil nur eine Handvoll Grossbetriebe. Die Verpflegungsmöglichkeiten rund um den Bahnhof Winterthur beispielsweise – das Yoojis, Nooba und Rice Up! – gehören allesamt zur Two Spice AG. An dieser wiederum hält der Detailhandelsriese Coop seit 2023 eine Mehrheitsbeteiligung. Mit weiteren Beteiligungen, wie unter anderem Burger King, erwirtschaftete Coop so im Jahr 2023 456 Millionen Franken.