Aber auch an anderer Stelle soll gespart werden: So wird der Bonus für die Beschäftigten gedeckelt. Im Geschäftsjahr 2023 waren das bis zu 9690 Euro. «Das wird sich ändern. Sie wird für das Geschäftsjahr 2024 deutlich niedriger ausfallen», sagte Haffner. Aber auch das Management will einer Sprecherin zufolge einen signifikanten Beitrag am Sparvolumen leisten.