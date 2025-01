Victor Lap Lik Chu ist seit 1988 CEO und Chairman der First Eastern Investment Group in Sitz in Hongkong. Sie ist eine der führenden Investmentgesellschaften in China mit Fokus auf Private Equity und Venture Capital. Chu investierte früh in China und baute sich dadurch viele Beziehungen auf höchster Ebene auf. Chu wurde 1957 in China geboren und kam in Alter von vier Jahren nach Hongkong. Er besitzt die britische Staatsbürgerschaft. Im Jahr 2011 gewann Chu zusammen mit Prof. Lawrence Summers und Jean-Claude Trichet den Weltwirtschaftlichen Preis des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Von 2008 bis 2014 war Chu Verwaltungsrat von Zurich Insurance. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates von Airbus und Nomura. Chu präsidiert zudem den Rat des University College London.