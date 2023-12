Krieg im Jemen

Ende 2014 brach im Jemen der Krieg zwischen den Huthi-Rebellen und der Armee der Regierung in der Hauptstadt Sanaa aus, die von Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Huthi stürzten Präsident Abd-Rabbu Mansur Hadi, dem sie Korruption und Misswirtschaft vorwarfen. Die Führung in der saudiarabischen Hauptstadt Riad war besorgt, dass der Einfluss der schiitischen Huthi und damit des Erzrivalen Iran an seiner Südgrenze wachsen könnte. 2015 schaltete sich Saudi-Arabien in den Konflikt im Jemen ein und schmiedete eine Allianz sunnitischer Länder gegen die Huthi. Heute kontrolliert die von Saudi-Arabien gestützte Regierung den Süden des Landes, die Huthi-Rebellen dagegen den Norden. Erschwert wird die Lage dadurch, dass mehrere jemenitische Gruppen um Einfluss ringen.