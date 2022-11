Doch dies war der Stand vor gut vier Wochen. Wie so oft in der unberechenbaren Welt der Zinsgefüge sieht das Bild schon wieder anders aus. Im Zinsindex der Vergleichsplattform Hypotheke.ch ist der durchschnittliche Zins vom Jahreshöchststand bei 2,87 Prozent Mitte Oktober auf aktuell 2,5 Prozent gefallen. Eine Festhypothek über zehn Jahre steht wieder ab 2,12 Prozent im Schaufenster. Alles wieder auf Anfang?



"Abwarten und Tee trinken", sagt Adrian Wenger vom Beratungsunternehmen Hypothekenzentrum. Der Grund für den starken Anstieg des Hypothekarzinsniveaus in der Schweiz liegt primär bei den Notenbanken. Die Leitzinsen in den USA, die im Lauf des Jahres von 0,25 Prozent auf 4 Prozent angehoben worden sind, prägen die Swap-Sätze zur Refinanzierung der Hypothekargeber mit. Allerdings rechnen die Finanzmärkte seit einigen Wochen vermehrt damit, dass die Straffung der Geldpolitik in den nächsten Monaten etwas weniger forsch als erwartet vorangetrieben wird. Der überraschend starke Rückgang der Inflation in den USA im Oktober von 8,2 auf 7,7 Prozent verfehlt seine Wirkung auf die Prognosen nicht.